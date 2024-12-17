"Известия" рассказали о новой схеме распространения трояна Mamont

Киберпреступники в текущем году начали активно распространять мобильный банковский троян Mamont, который нацелен на российских пользователей смартфонов с операционной системой (ОС) Android. Об этом со ссылкой на представителя "Лаборатории Касперского" пишет газета "Известия".

Сообщается, что речь идет о вредоносной кампании, которая распространяется в России на пользователей смартфонов с ОС Android под видом трекера для отслеживания посылок. Мошенники создают сайты несуществующих магазинов с товарами по выгодным ценам и указывают ссылку на тематический закрытый чат в Telegram для связи с менеджером, который предлагает скачать специальное зараженное мобильное приложение-трекер.

Вместе с тем, по словам эксперта по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрия Калинина, этот вирус запрашивает доступ к сообщениям и push-уведомлениям на зараженном устройстве, которые используются для кражи средств через СМС-банкинг.