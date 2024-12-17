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ФРГ: правительство Шольца рухнуло

Крупнейшая экономика Европы сталкивается с политическим хаосом

ФРГ: правительство Шольца рухнуло
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Павел Александров, международный обозреватель

После того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) уволил своего министра финансов Кристиана Линднера (СвДП), а «свободные демократы» в ответ покинули правящую коалицию, в ней остались вместо трёх лишь две партии – социал-демократы и «зеленые». Таким образом, канцлер превратился не просто в «хромую утку», а в «хромую утку с одним перебитым крылом», то есть во главе «правительства меньшинства» - кабинета, вряд ли способного эффективно управлять страной без большинства в Бундестаге, да еще во время экономического кризиса в ФРГ и на фоне крайне сложной геополитический обстановки в мире. А она диктуется в немалой степени сменой власти у заокеанского куратора – безрадостной для немецких элит перспективы скорого прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа.

В этой ситуации, несмотря на крайне низкие собственный и своей партии рейтинги, Олаф Шольц, заявив о своем «твердом решении» снова бороться за кресло канцлера, согласился поставить в Бундестаге «вопрос о доверии» его правительству. При этом намерения Шольца были абсолютно прозрачны: он надеялся, что результатом голосования депутатов парламента станет «вотум недоверия», который позволит президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить Бундестаг и объявить досрочные выборы. Тем более, что социал-демократ Штайнмайер вскоре после распада тройственной правящей коалиции высказался в поддержку такого хода событий. «Наша страна нуждается в стабильном (парламентском) большинстве и работоспособном правительстве. Это – мой ориентир», заявил тогда президент страны.

Кстати, не меньше, а скорее даже больше Олафа Шольца в отказе парламента в доверии действующему правительству заинтересован был главный его оппонент – лидер фракции ХДС/ХСС и председатель ХДС Фридрих Мерц. Именно он имеет самые реальные шансы стать новым канцлером Германии после выборов в Бундестаг, назначенных на 23 февраля. В итоге 16 декабря, как объявила председатель Бундестага Бербель Бас, 207 депутатов проголосовали «за доверие» правительству Шольца, 394  - «против» и 116  «воздержались». Таким образом, «вотум недоверия» состоялся, и путь к досрочным выборам открыт. 

В этот день, согласно установленному распорядку, поименному голосованию парламентариев предшествовала речь канцлера Шольца, вслед за которым выступили нынешние и бывшие партнеры по правящей коалиции, а затем лидеры оппозиции. Согласно откликам местных наблюдателей, все речи отличались «высокой степенью популизма, а упреки и претензии звучали направо и налево, так что можно предположить, что и вся предвыборная борьба будет такой же яростной и довольно грязной». Например, по оценке Berliner Zeitung, «в прощальной речи канцлера не было и тени самоанализа, не говоря уже о самокритике. Вместо того, чтобы рассказать, какие уроки он извлек из распада правительственной коалиции, вместо слов об ошибках и упущениях – чисто предвыборное славословие. И это в то время, когда страна переживает деиндустриализацию, а ее экономика находится в свободном падении».

В своем выступлении три года находившийся во главе правительства Шольц во всех неудачах обвинял бывших партнеров по коалиции, которые теперь превратились в конкурентов в предвыборной гонке. Так, «свободных демократов» во главе с бывшим министром финансов Линднером он уличил в «недостаточной нравственной зрелости» для работы в правительстве. Одновременно он, ставя в пример США и Китай, потребовал привлекать инвесторов в ключевые отрасли немецкой промышленности и делать это «прямо сейчас, а не когда-нибудь». Кроме того, Шольц подчеркнул необходимость работать над вооружением Бундесвера и сохранять позицию главного в Европе спонсора Украины «в ее борьбе против агрессии России». В то же время, он в очередной раз высказался против предоставления ВСУ дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Между тем, резкая критика звучала в адрес Шольца и от его бывших партнеров, и от оппозиции. Например, председатель партии ССВ Сара Вагенкнехт, последовательно осуждающая военные поставки Киеву из ФРГ, заявила, что нынешнее шестое за всю историю правительства ФРГ голосование «о доверии» можно назвать особенным, «потому что еще никогда уровень доверия к канцлеру не был таким низким, как сегодня». Она подчеркнула, что правительство Шольца месяцами равнодушно взирало «на возраставшее число банкротств, приведшее к массовым увольнениям и драматическому кризису германской экономики».

Наряду с критикой правительства Шольца со стороны партии «Альтернатива для Германии» из уст ее сопредседателя Тино Хрупаллы прозвучала похвала в адрес канцлера за его «сдержанность в отношении Украины». «Если бы на месте канцлера был бы Фридрих Мерц, то Германия еще сильнее была бы вовлечена в войну», - указал политик из АдГ. Другой сопредседатель этой партии Алиса Вайдель подчеркнула, что экономику ФРГ разрушили именно «зеленый» министр экономики Роберт Хабек вместе с Шольцем. Между тем, сам Хабек также обрушился на претендента на кресло будущего канцлера – председателя ХДС Фридриха Мерца, обвинив его в том, что «для оплаты всех обещаний ХДС, изложенных в предвыборной программе этой партии, не хватает 100 млрд евро».

В свою очередь, Фридрих Мерц, раскритиковав внутреннюю и внешнюю политику правительства Шольца, подчеркнул, что на международной арене нынешний канцлер «выглядит просто смешно – или сидит молча в сторонке, или начинает всех поучать». Также Мерц снова призвал всячески поддерживать Украину, оговорившись, правда, что «войну нужно заканчивать как можно скорее». От каких-либо ультиматумов в сторону Кремля он на этот раз воздержался. Однако не преминул в конце речи уколоть Олафа Шольца: «Г-н федеральный канцлер, у Вас был шанс, но Вы им не воспользовались». И под громкие аплодисменты своей фракции произнес: «Г-н Шольц, Вы не заслужили доверия».

 
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