Bloomberg: Трамп на первых этапах депортации намерен выслать из США 1 млн человек

© Михаил Метцель/ ТАСС

Будущий президент США Дональд Трамп планирует выслать из страны 1 млн человек на первых этапах реализации политики по депортации мигрантов. Об этом со ссылкой на его советников передает агентство Bloomberg.

Как отмечается, в приоритетную группу входят мигранты, которые совершили преступления или получили окончательное постановление о выдворении из страны, не добившись убежища.

По информации источников агентства, теперь переходная команда избранного американского лидера через неофициальные каналы взаимодействует с представителями властей Мексики и Сальвадора. Они хотят добиться их согласия принять часть из миллионов нелегальных мигрантов, которых Трамп намерен выдворить в рамках плана массовой депортации. Эти усилия нацелены на то, чтобы новая администрация могла как можно быстрее приступить к реализации одного из главных предвыборных обещаний политика.

Агентство обращает внимание, что Вашингтону необходимо заручиться согласием третьих стран на прием мигрантов, поскольку значительная их часть имеет гражданства стран, с которыми у США плохие отношения, таких как Куба, Венесуэла, Никарагуа. В Мехико уже подчеркивали, что готовы принимать только своих граждан в случае депортации из Соединенных Штатов.

Ранее Трамп не раз заявлял, что после инаугурации намерен провести самую масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов в американской истории. Нынешний президент США Джо Байден передаст Трампу полномочия главы государства 20 января 2025 года.