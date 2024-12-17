Рост энергопотребления в России с начала года составляет 3,3%

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Рост энергопотребления в России с начала текущего года составляет около 3,3%. Об этом заявил глава "Системного оператора" Федор Опадчий в ходе заседания совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

"Рост энергопотребления в России составляет 3,3% с начала года, это много", - сказал он.

Опадчий связал такие показатели с возросшим потреблением населения. По его словам, "это тот спрос, который не откатится".

Некоторое время назад замминистра энергетики Евгений Грабчак прогнозировал, что по итогам года энергопотребление в стране вырастет на 3-3,5%.