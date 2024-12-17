Globo: Лула да Силва сомневается в участии в президентских выборах в 2026 году

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, перенесший ранее две операции по предупреждению кровоизлияния в мозг, начал сомневаться в возможности участия в новой избирательной кампании с целью переизбрания на высший государственный пост. Об этом со ссылкой на источники в администрации президента пишет газета O Globo.

Сообщается, что перед операцией 10 декабря после диагностированного внутреннего кровотечения Лула да Силва уже выразил своему окружению "сомнения касательно того, следует ли ему добиваться переизбрания". Вместе с тем в самой Партии трудящихся, от которой мог бы избираться президент в 2026 году, не считают возможные проблемы со здоровьем бразильского лидера серьезной причиной для беспокойства.

Издание напомнило, что ранее Лула да Силва уже заявил о готовности участвовать в следующих президентских выборах, чтобы "сразиться с крайне правыми". При этом он выражал надежду, что от Партии трудящихся появится другой, не менее достойный кандидат.

Лула да Силва почувствовал себя плохо 9 декабря, у него начались сильные головные боли. Последовавшее МРТ выявило у него кровоизлияние в мозг.

Президента оперировали 10 декабря в госпитале в штате Сан-Паулу, ему провели краниотомию. Это процедура, при которой временно удаляется часть черепа для хирургических вмешательств. 11 декабря стало известно, что Луле да Силве проведут еще одну медицинскую процедуру для предотвращения возможного повторного кровоизлияния в мозг, она завершилась успешно.

Лула да Силва родился в 1945 году в штате Пернамбуку. В 1980 году политик стал основателем Партии трудящихся, от которой был избран президентом и занимал этот пост два срока подряд с 2003 по 2011 год. В 2022 году он в третий раз выиграл выборы и вернулся в президентское кресло 1 января 2023 года. На период лечения Лулы да Силвы обязанности главы государства временно исполняет вице-президент Жералду Алкмин.