Более 70% опрошенных граждан Франции не считают Макрона хорошим президентом

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Большинство жителей Франции не одобряют деятельность Эмманюэля Макрона на посту президента республики. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической службой Odoxa.

Согласно результатам опроса, по мнению 74% респондентов он не является хорошим главой государства. Вместе с тем 85% участников исследования на фоне нестабильности высказались за реформирование политических институтов во Франции.

Отмечается, что 52% французов считают необходимым ограничить мандат президента одним сроком. Вместе с тем 56% опрошенных предлагают перейти от Пятой (президентской) к Шестой (парламентской) республике.

Опрос проводился 11-12 декабря среди 1 005 французских граждан старше 18 лет.