Сырский охарактеризовал обстановку на фронте как сложную

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Положение дел для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения остается сложным, ряд областей должны ускорить возведение фортификационных сооружений. Такой оценкой поделился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной. Наиболее сложная ситуация сегодня на покровском и кураховском направлениях", - сказал он, выступая перед представителями региональных властей.

Кроме того, главком охарактеризовал как "напряженную" ситуацию на юге Украины.

По его словам, местные власти "прикладывают много усилий к обустройству третьей линии фортификаций". В соответствии с планом, необходимо обустроить 810 опорных пунктов, уточнил Сырский.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко, выступая в Верховной раде назвал ситуацию на фронте сложной как никогда.