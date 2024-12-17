Мощность сработавшего у дома в Москве взрывного устройства превысила 1 кг тротила

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Мощность самодельного взрывного устройства, сдетонировавшего у дома в Москве, где погиб начальник РХБЗ Игорь Кириллов, превысила 1 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"Согласно уточненным данным, мощность взрывного устройства составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте", - говорится в сообщении.