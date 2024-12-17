Фальков анонсировал переход на новую модель высшего образования в 2025 году

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Предстоящий год будет посвящен активному переходу на новую модель образования. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в ходе совещания с ректорами российских университетов, посвященного предварительным итогам 2024 года и планам на 2025 год.

"Это эволюционный процесс, обусловленный совершенствованием системы. Принципами работы, которые будут заложены в новую модель, станут усиление фундаментальных начал и качественная практикоориентированность", - цитирует его пресс-служба министерства.

По словам министра, после завершения 2024-2025 учебного года в 50 вузах будут детально проанализированы итоги пилотного проекта по повышению качества преподавания фундаментальных дисциплин. В дальнейшем успешный опыт этих вузов планируется распространять на все остальные университеты, отметил он.

Кроме того, Фальков указал, что на 2025 год по сравнению с 2024-м увеличивается выделяемое университетам количество бюджетных мест на приоритетные направления, в рамках которых готовят инженерно-технические, педагогические и медицинские кадры. Он также выразил благодарность университетам за хорошую организацию приемной кампании для участников СВО и членов их семей.

В мае прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в стране в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Томском государственном университете. В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура.