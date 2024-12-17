Туск констатировал ограниченность возможностей Польши для военной помощи Украине

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Польша не может сохранить прежние объемы военной помощи Украине, приоритетом для Варшавы является охрана собственных восточных границ. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр республики Дональд Туск по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским во Львове.

"На сегодняшний день у нас меньше возможностей, чем у тех, кто позже нас присоединился к оказанию помощи Украине. Когда мы принимаем решение о выделении очередных пакетов помощи, мы не должны забывать о защите очень протяженной границы с Белоруссией и достаточно длинной границы с Россией", - указал польский премьер, передает телеканал TVP Info.

Вместе с тем Туск анонсировал 46-й пакет военной помощи в январе, не уточнив, какие конкретно вооружения будут включены в него. Кроме того, он упомянул о завершении формальностей по передаче 45-го оружейного транша Киеву на сумму 100 млн евро, о котором стало известно в июле текущего года. Варшава также намерена обсудить с партнерами на севере Европы снаряжение очередных бригад ВСУ.

Всего, согласно оценкам польских властей, военная помощь Польши для Украины с февраля 2022 года составила более 14 млрд злотых или порядка $3,23 млрд.