Захарова: теракт против Кириллова стал результатом поощрения Западом преступлений Киева

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате спланированного теракта. На этом акцентировала внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Произошел очередной теракт. Спланировано убиты генерал Игорь Кириллов и его помощник, убиты у жилого дома в то время, когда люди идут на работу, дети собираются в школу и детский сад", - указала она.

По словам дипломата, теракт в Москве представляет собой "развитие той спирали одобрения Западом военных преступлений боевиков киевского режима, которую они раскручивали все эти годы".