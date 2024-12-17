В Ираке призвали не допустить превращения Сирии в убежище для террористов

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Нельзя допустить превращения Сирии в убежище для террористов. С соответствующим заявлением всытупил постпред Ирака при ООН Аббас Казем Обейд в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного обстановке в Сирии.

"Сирия не должна стать убежищем или перевалочным пунктом для террористов. Мы выступаем решительно против любого раздела сирийских территорий", - приводит его слова Иракское агентство новостей (INA).