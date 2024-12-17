Цена золота впервые с 9 декабря опустилась ниже $2 650 за унцию

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Цена фьючерса на золото с поставкой в феврале 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) впервые с 9 декабря опускалась ниже $2 650 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 16:51 мск, стоимость драгметалла снижалась на 0,79% и торговалась на уровне $2 649 за унцию. К 17:06 мск цена золота находилась на отметке в $2 652 за унцию (-0,67%).