Науседа не стал отвечать на вопрос, кого считает президентом Грузии

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Президент Литвы Гитанас Науседа уклонился от ответа на вопрос, кто, по его мнению, является президентом Грузии - Саломе Зурабишвили или Михаил Кавелашвили. Об этом у литовского лидера спросили журналисты в Таллине, где он участвует в саммите возглавляемого Великобританией объединенного экспедиционного корпуса.

"Я не возьмусь сейчас решать, кто является президентом Грузии. Сложно решить, кто действительно победил, поскольку информация о выборах была самая разная, но совершенно очевидно, что Сакартвело (Вильнюс с 2018 года использует такое название Грузии) разделилось на две части", - цитирует Науседу его пресс-служба.

Он также выразил мнение, что Грузия движется в противоположном от демократического общества направлении. "Хуже всего то, что Сакартвело и своей риторикой, и действиями все более отдаляется от Европейского союза", - указал литовский лидер.

В парламенте Грузии 14 декабря состоялись президентские выборы. Это были первые непрямые выборы главы государства - в голосовании участвовала коллегия выборщиков из депутатов парламента, членов Верховных советов Аджарии и Абхазии, а также депутаты муниципальных органов власти.

Единственный кандидат - Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" - получил 224 голоса выборщиков из 300 и был избран шестым президентом Грузии. Инаугурация нового президента намечена на 29 декабря.