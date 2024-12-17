Анна Седокова госпитализирована после смерти бывшего супруга

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Певица Анна Седокова после смерти ее бывшего мужа - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы госпитализирована по рекомендации невролога. Об этом со ссылкой на представителя артистки сообщает ТАСС.

"Анна госпитализирована по настоянию невролога. Она находится в состоянии аффекта, и ей необходимо оставаться под наблюдением специалистов", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 32-летний Тимма был обнаружен мертвым в центре Москвы. Предварительно, причиной смерти мужчины стал суицид.

Янис Тимма был выбран под общим 60-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В составе подмосковных "Химок" он стал серебряным призером Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19. В России он также защищал цвета петербургского "Зенита" и казанского УНИКСа. В 2015 году латвийца признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ, в 2017 году спортсмен принимал участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ. Тимма также выступал за турецкий клуб "Дарюшшафака", латвийские "Вентспилс" и ВЭФ, испанские "Басконию" и "Обрадойро", греческий "Олимпиакос", американский "Осеола Мэджик".

В составе латвийской сборной Тимма стал бронзовым призером чемпионата Европы среди игроков до 18 лет в 2010 году. Цвета основной сборной защищал на чемпионатах Европы 2015 и 2017 годов, а также во время отборочного турнира на Олимпийские игры 2016 года.

С 2024 года Тимма выступал на позиции третьего номера или легкого форварда в испанском баскетбольном клубе Obradoiro.