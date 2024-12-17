Зеленский отверг посредничество Венгрии в урегулировании конфликта

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Украина не нуждается в посредничестве Венгрии для урегулирования конфликта и намерена напрямую поддерживать контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский при общении с общественностью во Львове.

"Нам не нужны такие страны, которые сегодня хотят, как, например, Венгрия, стать посредником. Не выйдет. Нам нужны прямые отношения с США", - сказал он, отвечая на вопрос о дипломатических усилиях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Запись выступления Зеленского размещена на сайте Верховной рады.

Он отметил, что рассчитывает на прямые контакты с Соединенными Штатами после инаугурации Трампа 20 января 2025 года. "Только после этого я смогу сказать, что в этом плане поддержал президент США, а что нет. И что, возможно, он предложит от себя", - указал Зеленский.

11 декабря во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Орбан предложил провести крупный обмен пленными между Москвой и Киевом, а также объявить рождественское перемирие. Украинская сторона эту идею отвергла.