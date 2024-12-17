Силуанов: экономические показатели России за год не уменьшились

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Уровень расчетов, платежей и товарооборота РФ не сократился по сравнению с 2023 годом, несмотря на примененные в отношении России санкции. На это обратил внимание министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя итоги стратегической сессии по вопросу развития финансовых инструментов и платежно-расчетной инфраструктуры.

По его словам, "несмотря на введенные санкции, уровень расчетов, уровень платежей и уровень товарооборота не уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года".

Силуанов отметил, что на сессии обсуждался некоторые меры по созданию "длинных денег" в экономике, привлечению ресурсов граждан и бизнеса в новые инструменты, которые позволяли бы реинвестировать эти средства из сбережений в новые инвестиции и создавать новые стимулы для привлечения таких финансов. Кроме того, были разработаны планы по формированию инструментов, которые будут способствовать трансформации сбережений в инвестиции, появлению новых рабочих мест.

Министр также заявил о необходимости задействовать цифровые финансовые активы, инструменты, позволяющие осуществлять трансграничные платежи. К ним, в том числе, относятся криптовалюта и клиринговые платформы.

"Подвели итоги, определили соответствующие дальнейшие шаги по обеспечению финансового суверенитета, которые будут реализованы в новом году", - добавил он.