La Croix: Собор Парижской Богоматери может принять 15 млн человек в 2025 году

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Собор Парижской Богоматери, который открылся 7 декабря после пятилетнего ремонта, может принять до 15 млн человек в 2025 году. Об этом информировала газета La Croix.

Отмечается, что для собора, который планирует "свободно и бесплатно принимать всех, вне зависимости от целей визита, прогнозируемое посещение 15 млн человек в 2025 году станет непростым испытанием".

Сейчас, чтобы попасть в Нотр-Дам необходимо взять бесплатный входной билет на сайте собора. Эти билеты на определенное время появляются в полночь и уже в течение нескольких минут бронируются желающими. При этом существует отдельная живая очередь, которая занимает практически всю площадь перед собором.

Пожар в соборе произошел 15 апреля 2019 года в районе шпиля по причинам, не установленным до сих пор. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и сам шпиль, который обрушился на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.

Открытие собора состоялось 7 декабря. При этом полное завершение восстановительных работ в соборе планируется на 2029-2030 гг. Совокупные затраты на восстановление главной церкви Парижа предварительно оцениваются в €850 млн.