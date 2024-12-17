Туск: Украина присоединилась бы к НАТО за один день, если бы это зависело от Польши

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Украина вступила бы в Североатлантический альянс за один день, если бы это зависело только от Польши. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск при общении с журналистами.

"Если бы это зависело от Польши, то вступление Украины в НАТО заняло бы не более одного дня", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским во Львове, передает телеканал TVP Info.

"Мы сделаем все возможное, чтобы перспектива членства Украины в НАТО становилась все более реальной, но мы знаем, что это будет непросто", - отметил Туск.