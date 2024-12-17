Нетаньяху: по Голанам будет принято "наилучшее решение" для безопасности Израиля

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Израиль нацелен сохранять контроль за рядом районов на Голанских высотах, включая сирийскую сторону массива Хермон, пока не получит гарантий безопасности. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, проведший на вершине Хермона оперативное совещание с военным руководством страны.

"Мы здесь для принятия решений о размещении израильских сил в этом важном месте до тех пор, пока не будет найдено другое решение, которое обеспечит безопасность нашей страны", - приводит его слова премьерская канцелярия.

Нетаньяху отметил, что 53 года назад был на этих вершинах в составе одного из подразделений израильской армии, и выразил уверенность, что значение Голан "для безопасности Израиля стало еще более важным за последние годы и особенно в последние недели на фоне драматических событий в Сирии". "Мы примем наилучшее решение, которое гарантирует нашу безопасность", - указал он.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были взяты Израилем во время Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет принял закон, который в одностороннем порядке провозглашал суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной.

8 декабря израильская армия информировала о том, что заняла позиции в буферной зоне на Голанских высотах, с 1974 года разделявшей территории под израильским и сирийским контролем.