Военный эксперт Литовкин: в случае открытого конфликта с НАТО избежать применения ядерного оружия не удастся

Минобороны готовится к любому развитию обстановки, включая "возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие", о которых говорят решения, принятые Североатлантическим альянсом на саммите в июле. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отмечает, что «эскалация украинского конфликта действительно может привести к открытому военному конфликту России с НАТО. Но когда министр говорит о ближайшем десятилетии, то это может произойти из-за эскалации агрессивности НАТО. Всем известно, что НАТО создано, чтобы бороться против нашей страны, и НАТО всегда было агрессивным блоком и всегда будет, несмотря на то, что они называют себя оборонительным союзом. Но ни от кого никогда НАТО не оборонялось, а всегда нападало -Югославия, Ливия, Сирия, Ирак, Афганистан, Сомали. Так что не исключено, что НАТО набирает силу, увеличивает свой состав, свое вооружение и готовится к нападению на нашу страну. Уже сегодня НАТО воюет против России на Украине, как на ТВД, во главе с США, а не Украина».

По словам эксперта, «в случае возникновения открытого конфликта НАТО с Россией избежать применение ядерного оружия не удастся. С НАТО Россия будет воевать с помощью ядерного оружия. НАТО по своему составу вооруженных сил превосходит российские вооруженные силы. Поэтому у России не будет никакого другого выхода, кроме как наносить на натовским тылам ядерный удар».