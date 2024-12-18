Политолог Белов: консерваторы остаются лидерами на предстоящих выборах в Бундестаг

16 декабря Шольц предложил президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить Бундестаг после провала вотума доверия. До этого большинство депутатов парламента ФРГ на внеочередном заседании отказали в доверии Шольцу, открыв тем самым путь к проведению в Германии досрочных парламентских выборов. Штайнмайер будет обязан распустить Бундестаг по предложению канцлера в течение 21 дня.

Новые выборы должны пройти в течение 60 дней после роспуска Бундестага. Штайнмайер ранее уже одобрил возможное проведение досрочных выборов 23 февраля 2025 года. По их итогам будет сформировано новое правительство и выбран новый канцлер. Вопрос о доверии канцлеру был вынесен на обсуждение Бундестага в шестой раз в истории федеративной республики.

Германия столкнулась с острейшим политическим кризисом после того, как в правящей коалиции (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП) возникли разногласия по бюджетной, финансовой и экономической политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Киеву и по вопросу ослабления так называемого долгового тормоза (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает). 6 ноября Шольц принял решение отправить в отставку Кристиана Линднера (СвДП) с поста министра финансов. Коалиция развалилась.

Заместитель Директора Института Европы РАН Владислав Белов отмечает, что «до предстоящих парламентских выборов Шольц переломить ситуацию не сможет. Понятно, что догнать блок ХДС/ХСС невозможно. Сейчас у партии Шольца 17-18%. Максимум, что может получить партия Шольца это 19-20% и она будет конкурировать с АДГ. Других шансов у Социал-демократов нет. Вопрос - кто будет тогда вице-канцлером. Возможно, договорятся ХДС/ХСС и социал-демократы, что не гарантировано, и есть варианты переговоров ХДС/ХСС с «зелеными». Но лидером была и останется ХДС/ХСС».

«Что касается шансов АДГ, то эта партия останется нерукопожатной, ведущей оппозиционной силой в составе будущего Бундестага и получит около 20% плюс-минус один процент и будет, по- прежнему, бороться, чтобы ее признали».