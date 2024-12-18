В Подмосковье задержали исполнителя убийства начальника войск РХБЗ Кириллова

Задержан совершивший теракт в отношении начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, им оказался 29-летний гражданин Узбекистана. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

"ФСБ во взаимодействии с МВД России и СК России установлен и задержан гражданин Республики Узбекистан, 1995 г. р., совершивший подрыв самодельного взрывного устройства у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Кириллов И. А., 1970 г. р., и его помощник - майор Поликарпов И. В., 1983 г. р.", - говорится в сообщении.

Задержанного передали в Следственный комитет РФ. Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, гражданин Узбекистана был задержан в деревне в Подмосковье.

Исполнитель теракта признался, что был завербован украинскими спецслужбами. За совершение убийства ему было обещано вознаграждение, указали в ЦОС.