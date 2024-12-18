К прямой линии с Путиным уже поступило свыше 1,5 млн обращений россиян

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Штаб Народного фронта перед программой "Итоги года с Владимиром Путиным", которая состоится 19 декабря в совмещенном с большой пресс-конференцией формате, принял уже более 1,5 млн обращений от граждан к президенту.

Кол-центр программы, который находится в центральном штабе Народного фронта, работает уже 11-й день. Всего уже было принято 1 539 761 обращений в различных форматах.

При этом наиболее актуальными для россиян остаются вопросы, касающиеся здравоохранения, дорог, жилищно-коммунального хозяйства, социальных выплат. Кроме того, граждан волнует тема специальной военной операции (СВО).

В 2023 году в штаб Народного фронта поступило свыше 2 млн 840 тыс. обращений к президенту РФ в различных форматах.