NZ Herald: скончался актер из "Властелина колец" Дэвид Уитерлей

Актер Дэвид Уитерлей, известный по роли Барлимана Баттербура в фильме "Властелин колец: Братство кольца" (2001), скончался на 86-м году жизни. Об этом пишет газета The New Zealand Herald.

Сообщается, что смерть актера наступила 12 декабря. В некрологе газеты Уитерлей упоминается как человек, который "покорил аудиторию театра, радио, кино и телевидения, завоевав международное признание".

Дэвид Уитерлей родился в Лондоне в 1939 году. В 60-х годах он перебрался в Новую Зеландию и начал карьеру театрального актера. Артист известен также по ролям в фильме "Под горой" (2009) и телесериале "Могучие рейнджеры: Операция "Молния" (2007).