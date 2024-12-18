Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Донбасс и Крым

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Украина не имеет достаточно сил, чтобы "вернуть" под свой контроль Донбасс и Крым. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Parisien по видеосвязи.

"Де-факто эти территории сегодня контролируют россияне. Мы не располагаем силами, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров", - сказал он.

Зеленский отвечал на вопрос о том, на какие компромиссы готов пойти Киев для завершения войны. Вместе с тем он отрицательно ответил на уточняющий вопрос, может ли Украина отказаться от претензий на Крым или Донбасс "хотя бы временно".