Российский рынок акций на открытии торгов демонстрирует положительную динамику

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Российский рынок акций 18 декабря демонстрирует рост на открытии торгов Московской биржи, юань также растет. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбирж прибавил 0,73% и составил 2 394,47 пункта, индекс РТС также вырос на 0,73%, до 732,35 пункта. Вместе с тем курс юаня к рублю в начале торгов поднялся на 5,6 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 14,126 рубля.

К 10:18 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на уровне 2 403,85 пункта (+1,12%), индекс РТС составил 735,22 пункта (+1,12%). В свою очередь курс китайской валюты, также ускорив рост, достиг уровня 14,1825 рубля (+11,25 копейки).

Мосбиржа с 13 июня отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.