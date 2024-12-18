Алиев: Азербайджан намерен сохранить закупки оружия у России

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Азербайджан на намерен отказываться от закупок российского оружия, однако сейчас процесс приостановлен по объективным причинам. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву на телеканале "Россия-24".

"Да, планирует. Но следует отметить, что последние по меньшей мере три года новых контрактов на закупку российского оружия подписано не было. Причиной этому послужило то, что российская оборонная промышленность ориентирована на внутреннего потребителя", - указал глава государства.

Он отметил, что сроки реализации военных контрактов с Москвой, заключенных Баку четыре года назад, были сдвинуты по просьбе российской стороны. Азербайджан при этом внимательно следит за новинками российского оборонпрома, добавил Алиев.

"У нас уже были новые заявки, относительно недавно мы их отправили. И по мере того, как российский оборонпром будет готов, мы, безусловно, будем заключать новые контракты", - указал он.