Российские ВС освободили Старые Терны и Трудовое в ДНР

© Александр Река/ ТАСС

Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Старые Терны и Трудовое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Подразделения группировки "Юг" установили контроль над населенным пунктом Трудовое. Вместе с тем Старые Терны в ДНР освобождены усилиями Центральной группировки войск, указали в российском военном ведомстве.