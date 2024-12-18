Трамп: Канада значительно сэкономит на налогах и обороне, если станет американским штатом

© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Будущий президент США Дональд Трамп считает, что граждане Канады смогли бы существенно сэкономить на налогах и обороне, если бы страна стала 51-м американским штатом.

"Никто не может дать ответ, почему США субсидируют Канаду на сумму свыше $100 000 000 в год? Это бессмысленно! Многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом Америки. Это позволило бы им значительно сэкономить на налогах и военной защите. На мой взгляд, это отличная идея. 51-й штат!", - указал избранный американский лидер в соцсети Truth Соц. сети.

Ранее ввиду разногласий двух стран из-за возможного применения жестких тарифов Трамп назвал премьер-министра Джастина Трюдо губернатором "великого штата Канада". В интервью телекомпании NBC Трамп заявлял, что Канада и Мексика могли бы стать новыми американскими штатами, так как США выделяют этим странам крупные субсидии.