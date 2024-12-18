Захарова напомнила, что Молдавии пора заплатить за газ из России

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Молдавия должна заплатить за использованный природный газ, вместо того чтобы придумывать сказки про "шантаж" со стороны России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Параллельно, вопреки нейтральному статусу Молдавии, ее власти продолжают откровенное заигрывание с НАТО. На прошлой неделе президент республики Майя Санду посетила Брюссель, где ритуально жаловалась на газовый шантаж со стороны России. Какой-то газовый шантаж, вообще непонятно какой. Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует", - указала дипломат в ходе брифинга.

С октября 2023 года "Газпром", который прежде был единственным поставщиком газа в Молдавию, уменьшил суточный объем его подачи на 30%. В компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через территорию Украины. Вместе с тем молдавские власти, отказавшись признавать долг "Газпрому" за прежние поставки в $700 млн, обвинили газовый холдинг в шантаже. На этом фоне прошлой зимой правый берег Днестра полностью перешел на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии на принадлежащую российской компании "Интер РАО" Молдавскую ГРЭС в Приднестровье, которая обеспечивает порядка 80% потребности Молдавии.