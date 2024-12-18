ВС РФ ударили по военным аэродромам ВСУ и мастерским по сборке беспилотников

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Российские военные в рамках специальной военной операции (СВО) за прошедшие сутки нанесли удары по военным аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и мастерским по сборке беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, мастерским по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.