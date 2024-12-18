Медведев обратил внимание, что The Times квалифицирует убийство Кириллова как "законный акт"

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Позиция газеты The Times, квалифицировавшей убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова как "законный акт", допускает соответствующий подход Москвы в отношении чиновников НАТО и их пособников. Такую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

На его взгляд, такая логика говорит о том, что должностные лица НАТО, поставлявшие военную помощь Киеву, участвуют в войне против России. Таким образом, они могут восприниматься в качестве законной цели для РФ и всех ее патриотов, указал Медведев.

По его словам, у этих официальных лиц "всегда есть пособники", которые тоже "отныне законная военная цель". "К ним могут быть отнесены и паршивые шакалы из The Times, которые трусливо спрятались за редакционной статьей. Стало быть, это все руководство издания. Логично? Вполне! А значит, be careful! Ведь в Лондоне много чего случается", - резюмировал зампред СБ РФ.