Бадру Гунбу выдвинули кандидатом в президенты Абхазии

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Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба намерен баллотироваться на пост президента республики, его выдвигает инициативная группа. Об этом со ссылкой на ЦИК Абхазии сообщает ТАСС.

"В ЦИК для регистрации прибыла инициативная группа граждан, которая выдвигает исполняющего обязанности президента Абхазии Бадру Гунбу кандидатом в президенты", - говорится в сообщении.

"Мы пришли в ЦИК, чтобы заявить о выдвижении Гунбы в качестве кандидата в президенты", - заявил ТАСС один из участников инициативной группы.