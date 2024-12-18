Штатная численность российских ВС увеличена до 1,5 млн военных

© Алексей Ерешко/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о том, что штатная численность российских войск увеличена до 1,5 млн военнослужащих.

"С учетом расширения Североатлантического альянса и опыта проведения специальной военной операции принимались необходимые меры по развитию сил общего назначения", - сказал он, выступая на брифинге для военных атташе иностранных государств, предает ТАСС.

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего продолжено поэтапное наращивание состава вооруженных сил, их штатная численность увеличена до 1,5 млн военнослужащих", - отметил Герасимов.