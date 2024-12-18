El Pais: 27 женщин обвинили режиссера Эдуарда Кортеса в домогательствах

Не менее 27 женщин утверждают, что подверглись сексуальному домогательству со стороны кинорежиссера Эдуарда Кортеса, пишет газета El Pais.

Сообщается, что в числе тех, кто обвинил режиссера в неподобающем поведении, несколько актрис. По утверждению женщин, Кортес воспользовался своим положением в киноиндустрии, чтобы предложить им работу в обмен на просьбы сексуального характера.

Издание указывает, что большинству предполагаемых потерпевших от 20 до 30 лет, при этом двое из них на момент событий были несовершеннолетними.

Кортесу 65 лет, он был дважды номинирован на испанскую премию Goya. Среди его работ можно выделить сериалы "Мерли" (Merlí, 2015 - 2018) и "Ни одной больше" (Ni una más, 2024).