Зеленский: помощь доходит до Киева спустя полгода - год после обещаний

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Украина получает помощь от своих союзников порой спустя полгода-год после их обещаний. На это обратил внимание глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Parisien.

По его словам, "между моментом, когда страна говорит "я передам" и моментом, когда эта помощь действительно приходит, иногда проходит шесть месяцев или год".

Кроме того, "бывает, что это оружие старое или в плохом состоянии, что сказывается на моральном духе военных", указал Зеленский.

Комментируя ситуацию на линии соприкосновения российской армии и Вооруженных сил Украины (ВСУ), он отметил, что среди украинских военнослужащих наблюдается "большая усталость", особенно тогда, когда "поддержка некоторых стран начинает ослабевать".