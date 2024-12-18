ВЦИОМ: более половины россиян полагают, что 2025 год будет удачным для страны

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Согласно результатам исследования ВЦИОМ, более половины опрошенных жителей России полагают, что 2025 год будет удачным для страны.

"Ожидания для России в целом - 40% ожидают, что нас впереди ждут трудные времена. Год назад было 33%. Но доля тех, кто считает, что 2025 год для страны в целом будет весьма удачным выше - 55%. Так что дельта в пользу позитивных прогнозов, позитивных ожиданий", - указал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров во время пресс-конференции в Москве.

Вместе с тем, по мнению 68% опрошенных, будущий год будет весьма удачным и в целом хорошим для них и их семей. "В 2024 году на 2025 год позитивные прогнозы дают 68%. Негативные прогнозы тоже присутствуют, но их относительно немного - 25%", - отметил Федоров.

Кроме того, по данным опроса, 2024 год считают очень удачным и в целом хорошим для себя 53% сограждан. При этом 43% респондентов заявили, что уходящий год для них и их семей был скорее тяжелым и трудным. При этом около 70% россиян считают прошедший год трудным для России в целом, а 23% - очень удачным.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 6 декабря текущего года методом телефонного интервью среди 1 600 совершеннолетних россиян.