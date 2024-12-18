На пляжах Кубани удалось собрать около 80 тонн мазута

Усилиями спасателей и волонтеров удалось собрать около 80 тонн мазута, который вынесло на пляжи Краснодарского края в результате затопления двух танкеров в акватории Черного моря. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает ТАСС.

"Спасателями и волонтерами собрано почти 67 тонн нефтепродуктов. Всего с начала работ собрано уже около 80 тонн", - указали в МЧС, добавив, что очищено свыше 8 км берега.

В Запорожском, Новотаманском, Таманском и Сенном сельских поселениях Темрюкского района Кубани, а также в станице Благовещенской, расположенной вблизи Анапы, из-за попадания нефтепродуктов на береговую полосу введен режим ЧС муниципального характера. Осуществляются работы по устранению последствий разлива нефти.