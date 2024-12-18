Герасимов заявил об освобождении свыше 190 населенных пунктов в 2024 году

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В 2024 году освобождено более 190 населенных пунктов, под контроль российских сил перешло порядка 4,5 тыс. кв. км территории. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

"В текущем году освобождено свыше 190 населенных пунктов. Под контроль перешло около 4 500 кв. км территории", - сказал он, передает ТАСС.