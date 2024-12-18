Жапаров назвал причину отставки премьера Киргизии

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Президент Киргизии Садыр Жапаров пояснил, что снял с должности премьер-министра Акылбека Жапарова по причине уголовного дела в отношении руководства налоговой службы, обвиняемого в махинациях. Об этом сообщило агентство 24.kg.

"Нас очень расстроили негативные проявления в налоговой системе. Стали известны махинации, связанные с акцизными марками. Эта отрасль была на контроле Акылбека Жапарова, соответственно, можно было пресечь незаконные действия. Я вынужден был отстранить его от должности премьера из-за расследуемого уголовного дела в отношении руководства Государственной налоговой службы (ГНС), чтобы избежать конфликта интересов", - сказал он в ходе заседания парламента.

Кадровые перестановки в правительстве Киргизии начались 16 декабря после того, как президент освободил от должности председателя правительства Акылбека Жапарова. 18 декабря глава государства своим указом назначил Адылбека Касымалиева премьер-министром республики.