Потери ВСУ с начала СВО составили около 1 млн человек

© Алексей Ерешко/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время специальной военной операции (СВО) составили около 1 млн человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

"Потери противника с начала СВО составили около миллиона человек убитыми и ранеными, порядка 20 тыс. танков и боевых бронемашин, более 19,5 тыс. орудий полевой артиллерии, а также свыше 1 500 пусковых установок систем залпового огня", - указал он, предает ТАСС.