Узбекистан получил обращение от РФ по делу о теракте в отношении Кириллова

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Российские силовики обратились к узбекистанским коллегам за сведениями о подозреваемом в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова в Москве. Об этом информировал телеканал "Узбекистан-24".

Ранее источник в МВД Узбекистана отмечал, что ведомство ведет активную работу в связи с тем, что подозреваемым в террористическом акте является гражданин республики.

Ранее стало известно о задержании совершившего теракт в отношении генерал-лейтенанта Кириллова, им оказался 29-летний гражданин Узбекистана.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, исполнитель теракта признался, что был завербован украинскими спецслужбами. За совершение убийства ему было обещано вознаграждение.