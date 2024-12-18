Рябков: игры США против РФ, КНР и КНДР могут спровоцировать ядерную катастрофу

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Затеянные Соединенными Штатами игры против России, Китая и КНДР, обладающих ядерным оружием, могут повлечь за собой катастрофу. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Ради сохранения глобального доминирования Вашингтон готов идти на провоцирование дальнейших стратегических рисков, играть на грани фола и за гранью фола, безрассудно наращивать силовое давление на те страны, которые американцы назначили себе в оппоненты и противники", - указал он.

"Так как речь идет, в первую очередь, о государствах, располагающих военным ядерным потенциалом - России, КНР, КНДР, то затеянные Вашингтоном геополитические игры могут вылиться очень тяжелыми последствиям, вплоть до катастрофических", - подчеркнул замминистра.