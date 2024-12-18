В России программу маткапитала продлят до 2030 года

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Программу материнского капитала в России продлят до 2030 года включительно. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что маткапитал и дальше будет индексироваться. Его первое повышение ожидается в феврале 2025 года - более 676 тыс. рублей на первенца, на второго ребенка и последующих - более 893 тыс. рублей.

Мишустин обратил внимание, что такая мера госпомощи подтвердила свою эффективность и востребованность. За все время ее существования выдано более 14 млн сертификатов. "Пролонгация действующей программы до 2030 года позволит поддержать еще порядка 5 млн семей", - указал он.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года право на такую поддержку имели семьи, в которых появился второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не оформлялось. С 1 января 2020 года маткапитал выдается при рождении первого ребенка.

Сумма материнского капитала в 2024 году составляет 630 тыс. рублей на первого ребенка, на второго - 833 тыс. рублей.