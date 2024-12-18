Под Мурманском при столкновении двух поездов пострадали 14 человек

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Под Мурманском произошло столкновение грузового и пассажирского поездов. Об этом со ссылкой на оперативные службы региона сообщает ТАСС.

По данным собеседника агентства, в результате происшествия 10 пострадавших, состояние троих из них оценивается как тяжелое. Позднее в МЧС сообщили о 14 пострадавших. Работы на месте аварии продолжаются.

В 16:15 при прибытии на станцию Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург, в котором находились 326 пассажиров, с вагонами грузового поезда.