Рютте сообщил о запуске командования НАТО по Украине

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале работы командования альянса для координации поставок оружия Украине в Висбадене.

"Командование НАТО приступило к работе в Висбадене", - сказал он во время пресс-конференции в Брюсселе.

Генсек также призвал страны ЕС и НАТО "меньше обсуждать мирные переговоры", чтобы "не помогать России", а "сфокусироваться на обеспечении военных поставок Украине".

"Необходимо поставить Украину в позицию силы. Сегодня фронт движется на запад, а не на восток. Изменить это - наш главный приоритет", - указал Рютте.