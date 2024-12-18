Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 210 военных

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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении за минувшие сутки составили более 210 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За минувшие сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронемашины, два автомобиля, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 152-миллиметровое орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 41 870 военнослужащих, 244 танка, 184 боевые машины пехоты, 127 бронетранспортеров, 1 283 боевые бронемашины, 1 152 автомобиля, 318 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня.