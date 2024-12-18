Рябков: применение "Орешника" стало сигналом США, Украине и Европе

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Применение новейшей российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" на территории Украины стало сигналом не только США и Киеву, но и странам Европы. На это обратил внимание замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Сигналы Запада разрешить ВСУ наносить удары вглубь российской территории, нарастить пакеты помощи Киеву. На мой взгляд, здесь присутствует обычное для профессионалов на высоких постах в Вашингтоне стремление одним действием послать множество сигналов и достичь множества целей. Это политическая ракета с разделяющимися головными частями, каждая из которых имеет свою цель. Мы знаем эти приемы давно, здесь нет ничего неожиданного. Мы тоже посылаем сигналы разного рода, и "Орешник" - это сигнал не только Киеву и Вашингтону. Это сигнал европейцам, и политический сигнал тоже", - указал высокопоставленный дипломат.

Президент России Владимир Путин 21 ноября заявил о применении Вооруженными силами РФ новейших баллистических ракет средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины - заводу "Южмаш" в Днепре в качестве ответа на атаки российских военных объектов в Курской и Брянской областях с помощью британских и американских ракет.