В Подмосковье произошло возгорание в Троице-Сергиевой лавре

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На колокольне Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде произошло возгорание. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

Как отмечается, предварительно, горит кровля на колокольне.

На месте наблюдается дым, выходящий из-под второго яруса колокольни. Внутри могут тлеть деревянные перекрытия или утеплитель. При этом открытого горения не зафиксировано.

Колокольня лавры построена в 18 веке, ее высота вместе с крестом - свыше 87 метров. В ней находится самый древний из действующих колоколов в России.